2018-03-11T13:51:55+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Яроша о «захвате территорий России»

Депутат Леонид Калашников предложил украинскому националисту попробовать захватить Воркуту
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССГлава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали слова экс-главы запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша о возвращении Крыма и «захвате Кубани, Ростовской области и Воронежа».

Так, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников иронично предложил украинскому националисту попробовать захватить Воркуту, где для него приготовлена тюрьма. «Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», - сказал Калашников.

Также депутат подчеркнул, что крымчане в 2014 году правильно сделали, решив воссоединиться с Россией. По его словам, правильность этого выбора доказало время. «В противном случае, его (Крым) ждала бы такая судьба от таких отморозков», - приводит слова политика РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Ярош заявил, что Украине стоит задуматься о «захвате российских территорий - Кубани, Ростовской области и Воронежа». По его убеждению, у незалежной «есть потенциал» для таких завоеваний.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сергей Собянин: Путин стал более естественным и открытым
Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей
Китайский депутат: поправки о сроках полномочий председателя КНР консолидируют власть, а не создают раздоры
Путин вспомнил об обстреле своего вертолета во время поездки в Чечню в 2000 году
Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, принявшего неравный бой с террористами в Сирии
Путин: Гибель АПЛ «Курск» была следствием общего плачевного состояния ВС РФ в 2000 году
Питерский "Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Ростовом" в гостях
Андрей Аршавин опять забивает голы
Медведев рассказал о «чувстве локтя» в отношениях с Путиным
Путин рассказал о «захвате» самолета незадолго до открытия Олимпиады-2014
Могерини: ЕС поддерживает ввод миротворцев в Донбасс, если это поможет реализацию Минских соглашений
Путин рассказал о том, чего нельзя прощать
«С ума сошли?»: Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине
Замминистра ЖКХ: В течение пяти лет в России автоматизируют учет коммунальных услуг
Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины
Мэрия Вильнюса потребовала убрать российские воинские мемориалы с кладбища
Журналистка NBC заявила, что у Путина «есть что-то» на Трампа
К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»