В Госдуме прокомментировали слова Яроша о «захвате территорий России»
В Госдуме прокомментировали слова экс-главы запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша о возвращении Крыма и «захвате Кубани, Ростовской области и Воронежа».
Так, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников иронично предложил украинскому националисту попробовать захватить Воркуту, где для него приготовлена тюрьма. «Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», - сказал Калашников.
Также депутат подчеркнул, что крымчане в 2014 году правильно сделали, решив воссоединиться с Россией. По его словам, правильность этого выбора доказало время. «В противном случае, его (Крым) ждала бы такая судьба от таких отморозков», - приводит слова политика РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Ярош заявил, что Украине стоит задуматься о «захвате российских территорий - Кубани, Ростовской области и Воронежа». По его убеждению, у незалежной «есть потенциал» для таких завоеваний.
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