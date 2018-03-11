Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа

СЕГОДНЯ 09:30 2018-03-11T10:07:45+03:00

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Экс-глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что Украине стоит задуматься о «захвате российских территорий - Кубани, Ростовской области и Воронежа».

Однако сначала, по его мнению, Киеву нужно «освободить» территории Донбасса и «вернуть» Крым. После этого, как считает Ярош, можно будет подумать и о захвате территорий России, ведь, по его убеждению, у незалежной «есть потенциал» для таких завоеваний.

«Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь - у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж», - сказал экс-лидер «Правого сектора» в эфире украинских СМИ.

Кстати, отметим, Ярош уже не раз озвучивал беспочвенные мечтания по захвату российских территорий - и за все эти годы ничего не изменилось. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре 2016 года он также угрожал Воронежу украинскими танками. Тогда же он посетовал на то, что политики Украины - скорее бизнесмены, чем государственные деятели.

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К чему приведет принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса

Приняв закон о реинтеграции Донбасса, Украина признала Россию агрессором. А как же предусмотренная минскими соглашениями амнистия, спросите вы? А «Минск» в законе о реинтеграции Донбасса не упоминается вовсе. Если не считать расплывчатую ссылку на некие «международные договоренности по Донбассу». В минских соглашения Россия, к слову, не значится участником противостояния, Москва лишь выступает гарантом выполнения «дорожной карты» Луганском и Донецком. Однако своим законом Порошенко фактически признает РФ стороной конфликта, перечеркивая «Минск». Фактически это может означать выход Киева из международных договоренностей и как следствие - обострение на Донбассе под видом новой «реинтеграционной операции» (подробности)