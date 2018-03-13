2018-03-13T16:27:12+03:00
Звезды

Фильм «Довлатов» собрал больше 115 млн рублей за две недели

Кинокартина показала необычайно высокий результат для авторского кино
Алексей КАРЕЛИН
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Премьера картины "Довлатов" в Санкт-Петербурге.Премьера картины "Довлатов" в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Российская драма «Довлатов» собрала за две недели проката больше 115 млн рублей — внушительный результат для авторского кино. Кинопоказ планировали провести с 1 по 4 марта, но по просьбам зрителей продлили до 11 марта. Часть вырученных средств кинокомпания «САГа», Metrafilms и Первый канал направят на поддержку молодых прозаиков и поэтов, в частности, литературной премии «Лицей» имени А.С. Пушкина. Ее вручают творцам от 15 до 35 лет.

«У молодых писателей 70-х и сегодняшнего времени несколько разные проблемы, но современные начинающие авторы точно так же нуждаются в поддержке и помощи», - пояснил ТАСС продюсер «Довлатова» Андрей Савельев.

Фильм «Довлатов» рассказывает о четырех днях в Ленинграде из жизни классика Сергея Довлатова. Главную роль сыграл Милан Марич, также в съемках приняли участие Данила Козловский и Светлана Ходченкова. Кинокартина получила награду «Серебряный медведь» и приз на Берлинском кинофестивале. Как сообщал ранее сайт kp.ru, «Довлатов» заинтересовал даже Netflix, который купил права на показ фильма на английском языке.

Довлатов. Трейлер к фильму.! другой источник

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