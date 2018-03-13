СЕГОДНЯ 20:10 2018-03-13T20:10:04+03:00

СМИ: Личный помощник Трампа мог быть уволен из-за подозрений в финансовых преступлениях Фото: REUTERS

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Джон Макэнти, личный помощник президента США Дональда Трампа и ветеран его предвыборной кампании, мог быть уволен из Белого дома из-за подорений в совершении финансовых преступлений.

По данным осведомленного источника телеканала CNN, Макэнти находится в центре расследования Министерства внутренней безопасности США, которое подозревает его в совершении «серьезных финансовых преступлений».

По другой версии, увольнение Макэнти связано с проблемами информационной безопасности, которыми администрация президента вплотную занялась после ряда громких утечек в СМИ. Ранее, 1 марта, в отставку подал директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

В Белом доме увольнение Макэнти не комментируют. Бывший помощник президента также отказался прояснить причины своей отставки.

По данным СМИ, следующим, кто покинет Белый дом, может стать советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер. Источники телеканала NBC сообщают, что вопросом его перевода на новую должность занимаются глава аппарата администрации Джон Келии и министр обороны США Джеймс Мэттис.

Как сообщал сайт «КП», во вторник стало известно о внезапной отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Американское внешнеполитическое ведомство вместо него возглавит экс-директор ЦРУ Майкл Помпео.