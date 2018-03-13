Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста

СЕГОДНЯ 15:53 2018-03-13T16:08:42+03:00

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Государственный секретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Освободившееся место займет директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео. Об этом сообщил в социальных сетях американский лидер Дональд Трамп

"Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым госсекретарем. Он будет делать фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу", - написал президент США в своем микроблоге в твиттере.

Он также рассказал, что новым директором разведывательного ведомства, в свою очередь, выбрана Джина Хаспел. Она станет первой женщиной на данном посту.

Между тем, причины таких кадровых перестановок пока не сообщаются.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что слухи об отставке Тиллерсона неоднократно появлялись в различных СМИ. Так, например, еще в сентябре прошлого года появилась информация, согласно которой, союзники Трампа советовали ему сместить действующего госсекретаря и назначить на его должность Майка Помпео.

Напомним, на должность госсекретаря экс-глава глава нефтяной корпорации ExxonMobil был назначен в декабре 2016 года.