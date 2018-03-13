Тиллерсон не знал о намерении Трампа уволить его с поста госсекретаря

СЕГОДНЯ 16:58 2018-03-13T16:58:31+03:00

Президент США не объяснил причин такого решения, однако заверил, что отставка сделает дипломата "счастливее"

Изменить размер текста: A A

Американский дипломат Рекс Тиллерсон, об увольнении которого с должности госсекретаря США стало известно во вторник из твиттера Дональда Трампа, заявил, что президент Соединенных Штатов не обсуждал с ним эту отставку.

По словам помощника бывшего главы внешнеполитического ведомства, тот был серьезно настроен и дальше продолжать работу на своем посту, передает агентство AP.

Между тем, президент США заявил, что принял решение об отставке Тиллерсона самостоятельно. По его словам, смещение дипломата с должности сделает того лишь "счастливее".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что место Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря займет директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, кандидатуру которого Трампу уже давно советовали его союзники. При этом главой ЦРУ впервые в истории станет женщина - Джина Хаспел.