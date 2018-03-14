Минобрнауки планирует ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году

СЕГОДНЯ 09:59 2018-03-14T09:59:01+03:00

За два года должны организовать больше 700 новых объектов

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В России к 2021 году планируют полностью восполнить дефицит мест в яслях. Уже в 2018 и 2019 годах построят 729 новых объектов. Для этого из госбюджета выделят 49 млрд рублей. В расширении ясельной сети примут участие 82 субъекта РФ, рассказывают в Минобрнауке.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, президент России в послании Федеральном собранию отметил необходимость создать за три года 270 тысяч мест, чтобы устранить очереди для детей от двух месяцев до трех лет. По данным Минобрнауки, на 1 февраля 2018 года доступность мест яслей составляет 79,9%.

Расширение сети яслей позволит матерям заниматься карьерой, что должно способствовать росту рождаемости, рассказал «Известиям» генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Законопроект по созданию новых мест в яслях уже готов, сообщает министр образования Ольга Васильева. В 2018 году в программу включат 78 субъектов РФ, в 2019 - 79.