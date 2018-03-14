Посол Британии в Турции: Лондон рассчитывает на солидарность Анкары по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 11:21 2018-03-14T11:21:04+03:00

Лондон рассчитывает на солидарность Анкары в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт заявил, что Лондон рассчитывает на солидарность Анкары в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я только что вернулся со встречи в министерстве иностранных дел, где попросил турецкое правительство проявить солидарность с Великобританией в этом вопросе. Когда я говорю о солидарности, я имею в виду чувство взаимного понимания и осознания важности предпринятой попытки покушения на убийство в Великобритании», - приводит слова дипломата газета Hurriyet Daily News.

Также Чилкотт выразил надежду на то, что Анкара «поддержит действия Лондона в НАТО или на любой другой международной площадке, например, в ООН».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра в английском Солсбери. Их обнаружили на скамейке в небольшом парке у магазина и тут же госпитализировали. Как выяснилось, обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом.

А ранее на этой неделе Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на экс-полковника, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.