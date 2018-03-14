2018-03-14T11:21:04+03:00
В мире

Посол Британии в Турции: Лондон рассчитывает на солидарность Анкары по делу Скрипаля

По словам дипломата, власти Великобритании относятся к попытке отравления экс-полковника ГРУ очень серьезно
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Лондон рассчитывает на солидарность Анкары в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляЛондон рассчитывает на солидарность Анкары в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посол Великобритании в Турции Доминик Чилкотт заявил, что Лондон рассчитывает на солидарность Анкары в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я только что вернулся со встречи в министерстве иностранных дел, где попросил турецкое правительство проявить солидарность с Великобританией в этом вопросе. Когда я говорю о солидарности, я имею в виду чувство взаимного понимания и осознания важности предпринятой попытки покушения на убийство в Великобритании», - приводит слова дипломата газета Hurriyet Daily News.

Также Чилкотт выразил надежду на то, что Анкара «поддержит действия Лондона в НАТО или на любой другой международной площадке, например, в ООН».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра в английском Солсбери. Их обнаружили на скамейке в небольшом парке у магазина и тут же госпитализировали. Как выяснилось, обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом.

А ранее на этой неделе Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на экс-полковника, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Харькове нарисовали свастику на памятнике УПА
Володин: Запад хотел прихода к власти в России «послушного» президента
В 2017 году зарплата школьных учителей в среднем выросла на 1600 рублей
Правительство предупредили о риске массового закрытия аптек
Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии
Суд в Москве арестовал трех обвиняемых в переправке сторонников ИГ* в Сирию и Ирак
Google введет запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов
В России выросло количество уголовных наказаний за неуплату алиментов
Маколей Калкин назвал скончавшегося Стивена Хокинга любимым персонажем «Симпсонов»
Россиянка родила прямо в море на пляже Египта
СМИ: НАТО не запустит статью о коллективной обороне из-за дела Скрипаля
В США собака задохнулась на багажной полке самолета
В Японии нашли крупнейший в стране денежный клад