Британия готовит против Москвы жесткие меры

12 Март 22:05 2018-03-12T22:31:18+03:00

Тереза Мэй выступила в парламенте по делу Скрипаля. Она выглядела очень воинственной Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Сегодня рано утром раздался телефонный звонок и знакомый коллега из британского телеканала Ай-Ти-Ви то ли с сочувствием, то ли с долей сарказма спросил:

- Готов к веселому понедельнику?

Потом, помолчав пару секунд, журналист добавил:

- Справедливости мы точно не увидим.

Он прямо-таки в воду глядел, имея в виду историю с отравлением экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж в пользу англичан и обмененного восемь лет назад на наших разведчиков. арестованных в США. Тут никакой «честной игры, которую британцы издавна называют принципом своей жизни, и близко не видно.

СКВЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Понедельник, как известно, день тяжелый, но все же не верилось, что он окажется настолько трудным и неприятным. Первой ласточкой стало сообщение информационных агентств о начавшихся в Британии арестах имущества обеспеченных людей. По недавно принятому закону, «политически значимому» человеку, у которого есть «подозрительные доходы», даже не предъявят обвинения. Тут в первых рядах немало наших соотечественников, поэтому здешние эксперты немедленно сделали вывод: наступление на россиян началось.

Покушение на жизнь бывшего полковника военной разведки Сергея Скрипаля все больше и больше раскручивает антироссийскую истерикуФото: REUTERS

Утром на Даунинг-стрит, 10 в резиденции премьер-министра собрались члены правительства. Обсуждалось отравление Сергея Скрипаля, которого 4 марта вместе с дочерью Юлией обнаружили в бессознательном состоянии в городке Солсбери

Ближе к середине понедельника председатель Комиссии по иностранным делам парламента Том Тугендхат заявил, что случившееся с Сергеем Скрипалем «похоже на попытку убийства, одобренного властями России».

А в 17. 00 по лондонскому времени (в Москве было восемь вечера) премьер-министр Тереза Мэй выступила в парламенте. Она выглядела очень воинственной.

Впрочем, ей надо было показывать присутствие боевого духа. Главе правительства сейчас без устали поминают отравление в 2006 году другого бывшего офицера спецслужб, подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Тогда Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел, «не наказала всерьез Москву». (Я процитировал «Таймс», которая, правда, не написала, что до сих пор нет доказательств причастности России к гибели Литвиненко.) А в настоящее время у премьерши очень шаткая позиция.

Похвалив за «высокий профессионализм» британские службы, задействованные в трагедии: полицейских, врачей и т.д., Тереза Мэй заявила: «Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России». Затем, не приведя никаких доказательств, премьер-министр назвала случившееся «неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного королевства».

Согласно последним данным, сейчас проверяется версия отравления через цветы, которые были на могиле жены и сына бывшего сотрудника ГРУФото: REUTERS

ОГУЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Мэй сообщила, что российский посол был вызван в МИД, где ему была вручена нота. Она также проинформировала, что в Москву направлена информация по сути произошедшего.

Но вот что именно и как произошло, почему в деле видное даже не специалисту огромное количество нестыковок и вопросов, она ответа не дала. Например, женщина, которая была рядом со Скрипалем незадолго до того, как его обнаружили бездыханным на скамейке, являлась, по утверждению полиции, его дочерью. Однако внешне они совершенно разные.

Тереза Мэй предпочла о таких «мелочах» не говорить, сделав упор на том, что Лондон примет жесткие меры против России, которые будут обнародованы в среду.

Лондон.

КСТАТИ

Чем на самом деле отравили Сергея Скрипаля

Как заявила премьер-министр Великобритании, покушение на Сергея Скрипаля было совершено с помощью нервно-паралитического газа "Новичок", якобы разработанного еще в СССР. Мы решили разобраться, что это за химическое оружие и почему его применение против экс-офицера ГРУ маловероятно.

"Новичок" является поистине легендарным отравляющим веществом, о котором ходят множество баек и домыслов. По слухам, его разработка началась в 1973 году в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии в рамках программы "Фолиант" по созданию нервно-паралитических газов нового поколения. По некоторым данным "Новичок" превосходил своей смертоносностью все известные виды химического оружия и не имел антидота для лечения. Одного литра этого вещества, распыленного над Москвой, хватило бы, чтобы убить все население столицы (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отравление Скрипаля: Куда делась знаменитая английская вежливость?

Михаил ОЗЕРОВ

Прилетев из Москвы в Хитроу, включаю мобильник, и сразу звонок – с радио Би-би-си. Через несколько минут – оттуда же, но от телевизионщиков. А потом - из лондонской газеты… Все хотят услышать от российского журналиста, работающего в Британии и только что приехавшего с «другой стороны», о «загадочном отравлении» (подробности)