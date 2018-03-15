2018-03-15T02:32:15+03:00
Политика

Пушков – о намерении Киева разорвать договор о дружбе с Россией: «Опять стреляют себе в ногу»

Ранее в Верховной раде заявили, что Украина хочет выйти из органов СНГ и денонсировать договор от 1998 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы Украины разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. По его мнению, авторы этой идеи только навредят Незалежной.

«Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу», - написал он на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что украинское министерство иностранных дел хочет предложить президенту Петру Порошенко вывести страну из органов СНГ и объявить недействительным заключенный после распада Советского Союза договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом со ссылкой на главу МИД Павла Климкина сообщила депутат Верховной рады Светлана Залищук.

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