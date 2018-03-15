США заблокировали российско-китайский проект заявления Совбеза ООН по Северной Корее

СЕГОДНЯ 07:59 2018-03-15T07:59:07+03:00

По словам пресс-секретаря постпредства РФ Федора Стржижовского, это решение вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона

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Делегация США заблокировала российско-китайский проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации в Северной Корее.

"Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", - заявил пресс-секретарь постпредства РФ Федор Стржижовский.

Он отметил, что предложение России и Китая имело цель поддержать прогресс в урегулировании обстановки на Корейском полуострове, "вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и РК на высшем уровне", передает ТАСС.

Напомним, 8 марта глава Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи заявил, что президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая этого года. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.