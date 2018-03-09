Белый дом: Трамп лично встретится с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 05:00 2018-03-09T05:40:17+03:00

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Президент США Дональд Трамп собирается лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Об этом сначала сообщил представитель Южной Кореи Чон Ый Ён, который находится с визитом в Вашингтоне, позже информацию подтвердили и Белый дом, и сам американский лидер на своей странице в Twitter.

По словам гостя из Сеула, Ким Чен Ын выразил желание встретиться с президентом США и попросил передать Трампу его предложение, тот согласился и сказал южнокорейской делегации, что встретится с лидером КНДР как можно скорее, до мая.

В Белом доме уточнили, что место и дата переговоров пока не определены, но Соединенные Штаты надеются, что они поспособствуют денуклеаризации Корейского полуострова. Однако санкции против Пхеньяна пока останутся в силе, пока главы двух стран не достигнут соглашения о полном прекращении ракетных и ядерных испытаний в КНДР.

Трамп назвал эту договоренность «большим прогрессом».