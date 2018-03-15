2018-03-15T10:08:22+03:00
В мире

В посольстве РФ заявили, что выдворение дипломатов из Лондона негативно скажется на выдаче виз

Диппредставительство указало на то, что британская сторона затрудняет работу консульского отдела
Екатерина БОЛГОВА
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В посольстве РФ в Великобритании заявили, что решение о выдворении дипломатов негативно скажется на выдаче виз британским подданнымВ посольстве РФ в Великобритании заявили, что решение о выдворении дипломатов негативно скажется на выдаче виз британским подданнымФото: REUTERS
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В посольстве РФ в Великобритании заявили, что решение Лондона о выдворении 23 российских дипломатов негативно скажется на выдаче виз британским гражданам.

"Враждебное решение британских властей выслать 23 российских дипломата скажется негативно на работе консульского отдела посольства. Сократятся возможности по выдаче виз британцам и консульскому обслуживанию российских граждан", - сообщили в дипведомстве.

В настоящее время дипломаты изучают возможности перераспределения обязанностей в сложившейся ситуации.

"Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы", - добавил представитель посольства.

Он отметил, что цель британских властей заключается в затруднении работы консульского отдела посольства.

"Но нужно понимать, что для посольства приоритет - обслуживание российских граждан", - добавил он, передает ТАСС.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и сообщила о высылке 23 российских дипломатов.

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