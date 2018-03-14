Англичанка гадит: Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипаля без доказательств

СЕГОДНЯ 18:54 2018-03-14T19:42:56+03:00

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«Новичок» с акцентом «голливудских русских» произнесла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отчитываясь перед парламентом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Неожиданности не случилось - глава правительства обвинила Москву в этом преступлении, хотя ее уверенная речь не совпадала с неуверенным характером ее речи. «Весьма вероятно», «скорее всего», «похоже на то», - именно такими словами сопровождались все ее «доказательства».

Естественно, что если найден «преступник». нужно и наказание. Меры, которые предлагает Мэй, довольно размыты, хотя и звучат многообещающе. Премьер-министр пообещала разработать новую систему контрразведки, которая сможет предотвратить подобные инциденты, а также усилить проверку грузов и людей, прибывающих из России. Конкретные же меры весьма традиционны и их вряд ли можно назвать болезненными - это высылка в течение недели 23 дипломатов, отмена приглашения Сергею Лаврову посетить Туманный Альбион, а также отказ членов королевской семьи от поездки в нашу страну на чемпионат мира по футболу.

Потом на заседании парламента начался настоящий паноптикум, более похожий на судилище над Россией и лично Владимиром Путиным. Высокообразованные сэры и леди смешали в кучу все - Украину, сбитый «Боинг», Северный поток, обвинив даже Асада в том, что он «способствовал» применению Россией химоружия в Великобритании. Парламентарии, видимо играя на публику, требовали высылки посла, с гневными лицами, вопрошали, «Куда же смотрит ООН?!». Единственным более-менее адекватным персонажем в этом цирке выглядел лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, который призывал к спокойствию. Но, в лучших традициях западной демократии, на него сразу же полился поток критики со стороны коллег, а один из депутатов вообще заявил, что «мы должны благодарить Бога, что именно госпожа Мэй находится на своем посту, а не ее оппонент». Ну и последовали традиционные обвинения - «посол Яковенко пытался вмешаться в выборы в Великобритании», «Путин ведет пропагандистскую войну в наших СМИ и университетах».

Потом на заседании парламента начался настоящий паноптикумФото: REUTERS

Самое главное, что никто так и не спросил - какие у Мэй доказательства. Ни одной технической подробности премьер-министр не предоставила, каких-либо экспертиз тоже не показали, даже пробиркой в стиле незабвенного Колина Пауэлла тоже не потрясла. Кстати, хотелось бы спросить - а как там правило, что виновным признать человека или организацию может только суд?

- Это очередная попытка оказать давление на Россию в преддверие президентских выборов, - уверен декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Говорить о том, что дипломатические отношения будут разорваны пока преждевременно. Но шаги явно недружественные, и инцидент со Скрипалем - это лишь повод. То как обставлено это дело, не выдерживает никакой критики. Ну что значит: «немедленно объясните нам, как вещество попало из России к нам»? Это вообще нарушение презумпции невиновности.

Особое внимание и парламентарии и Мэй уделили борьбе с русскими олигархами, отмывающими деньги на территории Великобритании. Глава правительства пообещала создать альтернативу американскому «списку Магнитского», а также активно применять недавно принятый закон о борьбе с отмыванием средств, который позволит замораживать подозрительные банковские счета и арестовывать другие активы. Депутаты начали требовать, чтобы России не давали шанс продавать энергоносители в ЕС, а также выгнать всех олигархов и разобраться с домом первого вице-премьера Игоря Шувалова, «окна которого выходят на здание министерства обороны», но Мэй отделалась от них общими фразами, пообещав не допустить расширения влияния Москвы.

Единственным более-менее адекватным персонажем в этом цирке выглядел лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, который призывал к спокойствиюФото: REUTERS

- Риторика британского правительства значит, что заморожено может быть все и в любой момент, - говорит экономист Михаил Делягин. - Надо понимать, что под активами правительства могут пониматься любые средства людей, которые по мнению англичан связаны с Кремлем. То есть это не только деньги госбюджета, вложенные в государственные бумаги Британии, и не только деньги госбанков. Речь идет о любых активах отечественных госкорпораций и граждан, которые сейчас находятся на госслужбе или являются их родственниками. Единственный разумный ответ - это немедленный вывод всех средств, связанных с Россией. Также мы должны предупредить всех юридических и физических лиц о том, что Великобритания является потенциально враждебным государством. Ну и необходимо зеркально ответить.

Кстати, глава пресс-службы российского МИД Мария Захарова ответила, что отозвать приглашение Сергею Лаврову в Великобританию будет непросто, поскольку он его и не принимал. Кроме того, Лондон продолжает затруднять расследование дела Скрипаля со стороны России, так как не предоставил никакой информации по этому делу, и более того, по словам Лаврова, сам не отправлял «никакого официального запроса от в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери».

- Предложенные Лондоном меры не новые, - говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. - В прошлом году таким же образом складывались наши отношения с США. Мы помним, что была приостановка выдачи виз в Москве и не только, ужесточение условий выдачи, отказы. Тоже самое было и по части контактов на высшем уровне. До сих пор не состоялось полноценной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. То есть в данной ситуации я вижу определенный шаблон, которым пользуются в Британии. Цель - поддержание антироссийского угара в международных отношениях. Это нужно для того, чтобы изолировать Москву и потеснить ее на мировых рынках. Кроме того, мир меняется в пользу многополярной модели, и это раздражает Лондон и Вашингтон. Вся концепция мирового лидерства теряет под собой основу.

Кстати, Лондон уже во всю подключает своих союзников к раскручиванию «дела Скрипаля». Поддержку королевству уже выразили США, Франция, Германия и Канада, Польша и Финляндия. Председатель Европейского Совета Дональд Туск уже пообещала вынести обсуждение этого вопроса на повестку дня следующего саммита ЕС, который пройдет 22-23 марта. Кстати, кстати, главной темой встречи должен был стать выход Великобритании из Евросоюза... «Мы надеемся, что возобладает здравый смысл и что другие страны, по крайней мере, задумываются о том, есть какие-то доказательства или нет и насколько могут быть обоснованными какие-либо упрёки в адрес Москвы», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Англичане не авторы этих идей - это международный заговор, - уверен полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России Александр Трещев. - Список, аналогичный «списку Магнитному» - это лишь символ того, что якобы российские силовики и чиновники занимаются преследованиями и расправами с неугодными Кремлю. Под прикрытием этого списка будут арестовываться счета и устраиваться гонения в первую очередь на тех, кого Англия в свое время приняла и дала разбогатеть.

СКАЗАНО

«КП» собрала самые безумные цитаты участников этого «шабаша»:

- Путинская Россия объединяет в себе худшие черты коммунизма и дикого капитализма (депутат).

- Это не вопрос дипломатии. Это вопрос виновности российского государства (Мэй)

МЕЖДУ ТЕМ

«Не надо обрушивать на нас небылицы!». Не все британцы довольны заявлениями Мэй о деле Скрипаля

Зал заседаний британской палаты общин был в среду забит до отказа. Депутаты стояли даже в проходах. Премьер-министр Тереза Мэй выступила с заявлением в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава правительства сразу взяла быка за рога – обвинила Россию в том, что случилось 4 марта. Более того, она продемонстрировала «глобальный подход», назвав трагическое событие в городке Солсбери «актом агрессии России против не только Британии, а всей Европы». И сказала, что Москва не предъявила никаких объяснений того, что произошло (подробности)