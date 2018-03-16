Госдеп: Новые санкции в отношении РФ не связаны с выборами

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-16T01:10:13+03:00

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Введение дополнительных санкций в отношении России не имеет отношения к предстоящим президентским выборам, которые состоятся в стране 18 марта. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование. Мы за кулисами много работали над санкциями", — пояснила она.

Представитель Госдепа также назвала «дикими» предположения российских чиновников, которые увидели в этих санкциях вмешательство в выборы.

"Они делают много диких предположений, и это одно из них", - заявила Науэрт.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что наша страна уже приступила к разработке ответных мер на новые санкции США. Он также подчеркнул, что Россия не готовит контактов с Майклом Помпео до его официального назначения на должность госсекретаря США.

Вчетверг США расширили санкции в отношении России, дополнив список еще 14 физическими лицами и одной организацией.