2018-03-15T17:40:29+03:00
В мире

США расширили антироссийские санкции

Вашингтон внес в черный список 14 физических лиц и одну организацию
Дарья ИВАШКИНА
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США расширили антироссийские санкцииСША расширили антироссийские санкцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 15 марта, появилась информация о том, что США расширили санкции в отношении России.

Как уточнили в американском Минфине, Соединенные Штаты внесли в свой черный список еще 14 физических лиц и одну организацию - компанию «Агентство интернет-исследований». При этом в заявлении министерства финансов США отмечается, что физические лица, попавшие в санкционный перечень, обвиняются Вашингтоном во «вмешательстве» в американские выборы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, до этого США расширяли санкции против РФ в январе. Тогда Вашингтон добавил в санкционный список 21 гражданина России и Украины (в основном из самопровозглашенных ЛНР и ДНР), а также девять компаний. Как заявлял в то время министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, Америка решила ужесточить ограничительные меры в отношении РФ с целью «оказать давление» на Москву для полного выполнения минских договоренностей.

А вот 16 февраля Минюст США официально обвинил 13 граждан нашей страны во «вмешательстве» в выборы, которые прошли в Штатах в ноябре 2016 года. Между тем санкции против этих людей не вводились.

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