Японское правительство поддержит проекты по созданию летающих автомобилей

СЕГОДНЯ 08:41 2018-03-16T08:42:18+03:00

В министерстве экономики, торговли и промышленности страны подготовит законодательную базу для помощи компаниям-разработчикам

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Японское правительство намерено активно поддержать разработку в стране летающих автомобилей с целью решения транспортных проблем и оптимизации грузовых потоков. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеканала NHK, в ближайшее время министерство экономики, торговли и промышленности страны подготовит законодательную базу для оказания помощи компаниям-разработчикам летающих автомобилей.

Ведомство рассматривает данную область как потенциально одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. В министерстве будет сформирован совет экспертов, который будет координировать работы по созданию такой техники, а также обсуждать технологическую составляющую.

Попытки по созданию летающих автомобилей предпринимаются в различных регионах мира. В частности, в Японии на этом поприще работает компания Cartivator, деятельность которой поддерживают автомобилестроительный гигант Toyota Motor и другие крупные корпорации. Ожидается, что она представит первый прототип к летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Как сообщал сайт «КП», в начале февраля аэрокосмическая компания Airbus объявила о первом успешном полете своего беспилотного воздушного такси Vahana.