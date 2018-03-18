Российских водителей обязали носить светоотражающие жилеты

СЕГОДНЯ 07:17 2018-03-18T07:17:39+03:00

В правках в ПДД не прописана ответственность водителей за выход на проезжую часть без светоотражающего жилета Фото: REUTERS

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С 18 марта 2018 года в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые обязуют водителей надевать жилеты со светоотражающими элементами при выходе из автомобиля вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Такое заявление сделали в пресс-центре МВД РФ.

"Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

Там же привели статистику, согласно которой, водители, покидающие автомобиль в темной верхней одежде, зачастую становятся почти незаметными для других участников дорожного движения, что приводит к авариям. В прошлом году число таких ДТП увеличилось на 4,8%.

Примечательно, что в новом пункте ПДД не прописана ответственность нарушителя, оказавшегося на проезжей части без жилета, однако, эксперты предположили, что штраф будет такой же как и для пешеходов без светоотражающих элементов - 500 рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в 2017 году на российских дорогах в темное время суток было зафиксировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. В результате погиб 1321 человек, еще 6537 человек получили травмы.