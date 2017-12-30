Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты во время остановки за городом

СЕГОДНЯ 07:34 2017-12-30T07:34:23+03:00

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Водители, совершившие вынужденную остановку за городом и покинувшие салон автомобиля, будут обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет. Правительство РФ внесло соответствующие дополнения в правила дорожного движения (ПДД).

Нововведение начнет действовать с 17 марта 2018 года, когда вступит в силу постановление. Решение было принято на основе статистических данных за шесть месяцев 2017 года. Согласно им на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. В результате погиб 1321 человек, еще 6537 человек пострадали, передает РИА Новости.

Данные говорят о том, что участились случаи наездов транспорта на водителей, которые находили не внутри совей машины, и не обязаны были носить светоотражающие жилеты. За полгода насчитывается 66 таких случаев. Это на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом.