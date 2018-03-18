Турецкая армия начала наступление на сирийский Африн

СЕГОДНЯ 10:39 2018-03-18T10:39:51+03:00

Отряды ССА не встретили никакого сопротивления со стороны жителей Африна Фото: REUTERS

На данный момент военным удалось занять один из девяти центральных районов города

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Формирования "Сирийской свободной армии", являющиеся союзниками турецких войск в рамках операции "Оливковая ветвь", начали наступление на сирийских Африн. В воскресенье, 18 марта, отдельные подразделения приступили к осаде города.

Уточняется, что перед началом вхождения в населенный пункт самолеты Военно-воздушных сил Турции провели наблюдательные полеты. В результате армия приняла решение о начале наступления.

К настоящему моменту удалось захватить один из девяти центральных районов Африна. При этом, как сообщает телеканал NTV, военнослужащие не встретили какого-либо сопротивления. Между тем, в городе слышны звуки выстрелов и взрывов.

Анкара пока никак не подтвердила, но и не опровергла данную информацию.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сирийский город находится в окружении с 12 марта. Отряды турецкой армии и местной оппозиции контролируют все критически важные регионы.