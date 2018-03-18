МИД Украины посоветовал россиянам ехать выбирать президента в Россию

СЕГОДНЯ 20:47 2018-03-18T20:47:11+03:00

Киев считает, что имеет право не пускать граждан РФ на избирательные участки, расположенные на территории незалежной

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В МИД Украины посоветовали россиянам, находящимся на территории незалежной, ехать голосовать на выборах президента РФ в свою страну.

«Если хотят голосовать (проживающие на Украине) россияне, которые не являются дипломатами, они должны ехать в Россию и голосовать там, ведь имеют на это полное право», - заметила представитель внешнеполитического ведомства незалежной Марьяна Беца в интервью местным СМИ.

Как выяснилось, Киев считает, что якобы имеет право не пускать граждан РФ на избирательные участки, расположенные на украинской территории. По словам спикера министерства иностранных дел соседнего государства, такое право у киевских властей появилось в связи с тем, что они объявили нынешние выборы президента РФ «незаконными».

Стоит отметить, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в российском посольстве в Киеве, а также в генконсульствах нашей страны в Одессе, Харькове и Львове.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о планах незалежной не пускать наших соотечественников в дипучреждения России для участия в выборах президента, которые проходят в РФ в это воскресенье, 18 марта.