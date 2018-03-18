2018-03-18T20:47:11+03:00
Политика

МИД Украины посоветовал россиянам ехать выбирать президента в Россию

Киев считает, что имеет право не пускать граждан РФ на избирательные участки, расположенные на территории незалежной
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Очередные выборы президента России проходят 18 марта 2018 годаОчередные выборы президента России проходят 18 марта 2018 годаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В МИД Украины посоветовали россиянам, находящимся на территории незалежной, ехать голосовать на выборах президента РФ в свою страну.

«Если хотят голосовать (проживающие на Украине) россияне, которые не являются дипломатами, они должны ехать в Россию и голосовать там, ведь имеют на это полное право», - заметила представитель внешнеполитического ведомства незалежной Марьяна Беца в интервью местным СМИ.

Как выяснилось, Киев считает, что якобы имеет право не пускать граждан РФ на избирательные участки, расположенные на украинской территории. По словам спикера министерства иностранных дел соседнего государства, такое право у киевских властей появилось в связи с тем, что они объявили нынешние выборы президента РФ «незаконными».

Стоит отметить, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в российском посольстве в Киеве, а также в генконсульствах нашей страны в Одессе, Харькове и Львове.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о планах незалежной не пускать наших соотечественников в дипучреждения России для участия в выборах президента, которые проходят в РФ в это воскресенье, 18 марта.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 72,53%
Климкин предложил устроить высылаемых из России британских дипломатов
ВЦИОМ: за Путина на выборах президента России проголосовали 73,9% избирателей
Навальный в прямом эфире отказался вступать в партию Собчак
В Москве закрылись участки для голосования
Более 1,2 млн человек смотрят трансляцию выборов президента России
ЦИК: явка на выборах президента России составляет 59,5% к 19:00 мск
МВД РФ: в день выборов в России сократилось число ДТП и преступлений
В Госдуме пообещали ответить на провокации на выборах президента России в США
Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и встретился с сирийскими военными
Наблюдатели: большинство сообщений о нарушениях на выборах-2018 являются фейками
Антонов открыл голосование на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне
Явка на выборах президента России превысила 50%
На 15:00 явка в Москве на 6% превысила показатель прошлых выборов
ОБСЕ предложила РФ и Украине самостоятельно решить вопрос по выборам
Twitter запретит рекламу криптовалют, как Facebook и Google