2018-03-16T18:26:19+03:00
Общество

МВД Украины не пустит граждан России в посольство и консульства в день выборов 18 марта

О намерении помешать россиянам изъявить волю на выборах главы своего государства, заявил Арсен Аваков
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments45
Украина сорвет выборный процесс президента россииУкраина сорвет выборный процесс президента россииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В день выборов президента России, 18 марта, всех россиян, что придут в диппредставительства страны, расположенные на территории Украины, полицейские не будут пропускать на территорию. Об этом 16 марта объявило Министерство внутренних дел Украины.

"МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины, на территории Украины на территории дипломатических миссий", — говорится в заявлении МВД, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.

Таким образом нынешние киевские власти сдержали свое слово всячески препятствовать голосованию граждан России волею случая оказавшихся на территории сопредельного государства в день выборов президента страны.

В начале марта ряд националистических организации Незалежной пригрозили России, что блокируют диппредставительства страны и заставят всех пришедших голосовать проходитьл через «коридор позора».

Истерика в Незалежной относительно выборов президента России возникла на почве того, что во всероссийском голосовании примут участие жители Крыма, который на Украине до сих пор считают своей «оккупированной» территорией.

На Украине, помимо посольства в Киеве, Россия имеет ряд консульств — в Харькове, Одессе и во Львове.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта
ЕС заявил о намерении сохранить санкции против России из-за Крыма
Путин допустил административные решения при отказе от вакцинации детей
ЦИК РФ ответил на угрозы Киева не пускать россиян на выборы
Украина изменит собственную Конституцию ради ЕС и НАТО
Генсек ООН: ситуация в Сирии требует срочных мер по защите мирных жителей
Избирательный участок на Брайтон-бич в Нью-Йорке облили краской
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
Экс-госсекретаря США Хилари Клинтон госпитализировали в Индии
В Москве открыли мемориальную доску Борису Немцову
Россия и Китай договорились продолжать работу по урегулированию корейского кризиса
МИД РФ: шествие легионеров СС в Риге – позор Европы
Эрдоган заявил, что США должны освободить сирийский Манбидж от курдов
СКР возбудил дело по факту убийства соратника Березовского Николая Глушкова
Стала известна дата рассмотрения жалобы Улюкаева в Мосгорсуде
Бывший советник Трампа будет представлять интересы Тимошенко в США
ОЗХО предложила Лондону техпомощь в расследовании дела Скрипаля
Сотрудники ООН устроили забастовку из-за сокращения зарплат
В России возбудили дело по факту отравления Юлии Скрипаль
Стало известно, кто сыграет роль Эдуарда Стрельцова в одноименном фильме Учителя