МВД Украины не пустит граждан России в посольство и консульства в день выборов 18 марта

СЕГОДНЯ 18:26 2018-03-16T18:26:19+03:00

О намерении помешать россиянам изъявить волю на выборах главы своего государства, заявил Арсен Аваков

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В день выборов президента России, 18 марта, всех россиян, что придут в диппредставительства страны, расположенные на территории Украины, полицейские не будут пропускать на территорию. Об этом 16 марта объявило Министерство внутренних дел Украины.

"МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины, на территории Украины на территории дипломатических миссий", — говорится в заявлении МВД, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.

Таким образом нынешние киевские власти сдержали свое слово всячески препятствовать голосованию граждан России волею случая оказавшихся на территории сопредельного государства в день выборов президента страны.

В начале марта ряд националистических организации Незалежной пригрозили России, что блокируют диппредставительства страны и заставят всех пришедших голосовать проходитьл через «коридор позора».

Истерика в Незалежной относительно выборов президента России возникла на почве того, что во всероссийском голосовании примут участие жители Крыма, который на Украине до сих пор считают своей «оккупированной» территорией.

На Украине, помимо посольства в Киеве, Россия имеет ряд консульств — в Харькове, Одессе и во Львове.