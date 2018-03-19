Памфилова: Россия не пыталась никому «втирать очки» на выборах президента

СЕГОДНЯ 12:22 2018-03-19T12:22:27+03:00

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На выборах президента Россия не пыталась никому "втирать очки", заявила предсдетаель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК полностью выполнил взятые на себя обязательства.

«Мы не воздвигали никаких потемкинских деревень, никому не пытались втирать очки, все было в их возможностях — реально оценить то, что на самом деле происходит», — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Напомним, ранее в ЦИК заявили, что по итогам обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий на прошедших 18 марта выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин, набрав рекордную долю голосов - 76,67%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68% голосов. Явка составляет более 67%.