Минфин устранил разногласия с Банком России касательно обмена криптовалют

СЕГОДНЯ 16:13 2018-03-19T16:13:31+03:00

Замглавы ведомства Алексей Моисеев сообщил, что решение по поводу обмена криптовалют будет приниматься регулятором

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Министерство финансов устранило разногласия с Банком России касательно обмена криптовалют — решение по поводу таких операций будет принимать регулятор. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

«Да (разногласия сняты) Центральный банк будет принимать решение», - заявил Моисеев журналистам.

В декабре 2017 года Минфин и Цб представили проект закона о регулировании ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов). Норма дает определения криптовалюте, токену и майнингу.

Тогда Моисеев заявил, что ICO появилось в ответ на сложности с привлечением средств через традиционное IPO (Initial Public Offering — первичное публичное размещение акций), поэтому Минфин старается избежать чрезмерно жесткого регулирования первичного размещения токенов. При разработке закона появились разногласия с ЦБ относительно возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и другие ценности.

В свою очередь в регуляторе пояснили, что считают допустимым только обмен токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и выступают против обмена криптовалют на территории РФ, так как это открывает возможности для легализации сомнительных операций.

В начале февраля ЦБ предложил разрешить майнинг криптовалют на территории РФ, при этом обмен добытой криптовалюты, по мнению регулятора, не должен производиться на территории РФ.