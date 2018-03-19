2018-03-19T19:00:01+03:00
Политика

ПАСЕ испытывает финансовые трудности из-за отказа РФ платить взносы

Дефицит бюджета ассамблеи на этот год составил 1,5 млн евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия готова возобновить взносы ПАСЕ при восстановлении всех полномочийРоссия готова возобновить взносы ПАСЕ при восстановлении всех полномочийФото: REUTERS
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Парламентская ассамблея Совета Европы начала испытывать серьезные финансовые трудности в связи с отказом России платить членские взносы, в частности, первую их треть за 2018 год. Такие данные приводятся в резолюции постоянной комиссии ПАСЕ.

"Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро", - говорится в документе.

При этом уточняется, что организации пришлось заморозить свой бюджет на 9%, в результате чего дефицит составит 1,5 млн евро.

В ПАСЕ крайне обеспокоены такими "массовыми сокращениями" имеющихся средств, передает РИА Новости.

Напомним, что в 2014-2015 годах российскую делегацию лишили права голоса и ряда других полномочий из-за вхождения Крыма в состав нашей страны. В связи с этим в июне прошлого года власти РФ решили приостановить ряд выплат в бюджет Совета Европы, а другую их часть заморозить.

Ранее сайт kp.ru сообщал со ссылкой на сенатора Алексея Пушкова, что Россия возобновит взносы в ПАСЕ лишь при восстановлении всех полномочий в организации.

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