Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы вместо России

22 Янв. 2018 2018-01-22T22:23:09+03:00

По словам сенатора, взноса не будет, пока права России в ПАСЕ не восстановлены

Изменить размер текста: A A

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы вместо Россию.

Напомним, ранее в понедельник, 22 января, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об обязательствах России заплатить взнос в феврале этого года.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Пушков заявлял, что в Совете Европы наблюдается острый кризис, и предложил «теперь платить» Украине.

В июне прошлого года Россия заявила, что намерена приостановить некоторые выплаты в бюджет Совета Европы, так как уже три года не принимает участия в работе сессий ПАСЕ . Москва отказалась от участия после того, как в 2014-2015 годах российская делегация была лишена права голоса и ряда других полномочий.