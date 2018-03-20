Британия решила доверить расследование дела Скрипаля экспертам ОЗХО

СЕГОДНЯ 14:37 2018-03-20T14:37:39+03:00

Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Борис Джонсон

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Лондон решил доверить расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии специалистам Организации по запрещению химического оружия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Я думаю, что на первом этапе мы доверим расследование техническим экспертам ОЗХО <...>. Посмотрим, какие выводы сделают они", - сказал глава МИД в интервью Deutsche Welle.

Дипломат подчеркнул, что в своих действиях Лондон руководствуется Конвенцией о запрещении химического оружия. Поэтому, по словам Джонсона, в настоящий момент анализ образца вещества, которым был отравлен бывший полковник, стоит предоставить сотрудникам лучших мировых лабораторий.

Напомним, что в начале марта в британском Солсбери двойной шпион и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом. Лондон решил возложить всю ответственность за случившееся на Россию, при этом, до сих пор не предоставив каких-либо доказательств причастности Москвы к данному преступлению.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в научно-технологическую лабораторию "Портон-даун", где проводился анализ вещества, ставшего причиной отравления Скрипаля, прибыли эксперты ОЗХО. Они также посетили место инцидента около торгового центра в Солсбери и взяли образцы этого газа.