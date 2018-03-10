Отравление Скрипаля: Куда делась знаменитая английская вежливость?

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-10T17:43:22+03:00

В 2006 году Скрипаль был изобличён и оказался в российской тюрьме, однако четыре года спустя его выслали на Запад. Фото: Пресс-служба Московского окружного военного суда/ТАСС

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Прилетев из Москвы в Хитроу, включаю мобильник, и сразу звонок – с радио Би-би-си. Через несколько минут – оттуда же, но от телевизионщиков. А потом - из лондонской газеты… Все хотят услышать от российского журналиста, работающего в Британии и только что приехавшего с «другой стороны», о «загадочном отравлении».

Эта история затмила здесь другие события. Вот уже неделю на первых полосах газет и на голубом экране - душераздирающие подробности о трагедии в Солсбери - городке с сорока тысячами жителей. Там на скамейке были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. С тех пор оба в коме в госпитале. Диагноз – тяжелейшее отравление.

До чего же все похоже на то, что происходило в ноябре 2006 года в связи со смертью в Лондоне Александра Литвиненко! Констатирую это уверенно, потому что тогда уже работал здесь от «Комсомолки». Тоже отравление. Тоже экс-офицера спецслужб (Литвиненко был сотрудником ФСБ). Тоже буквально в первые же часы, якобы, нашли «виновных» - российские спецслужбы. Действовали они, как утверждали местные газеты и ТВ, по приказу главного лица России. И сейчас в Лондоне чаще произносят фамилию не шпиона Скрипаля, высланного из Москвы восемь лет назад, а все того же Путина.

Тогда, как и теперь, Британию накрыла мощнейшая антироссийская волна. И отношения между нашими странами очень быстро скатились на самое дно. Хотя сегодня сомневаешься: может быть, дно еще не достигнуто?

Специалисты изучают место, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в бессознательном состоянии.Фото: REUTERS

Не хочу выглядеть кассандрой, но для меня нынешнее развитие событий не неожиданность. Уже давно слышал от информированных здешних коллег: на берегах Темзы сделают все, чтобы навредить чемпионату мира по футболу. В 2010 году на его проведение претендовал Лондон, однако победила Москва. Разве такое забудется… Вообще очень заманчиво испортить России большой спортивный праздник.

И вот «процесс пошел». Председатель Комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат заявил, что надо призвать союзников присоединиться к скоординированному бойкоту чемпионата мира в рамках широкого пакета наказаний путинского режима.

Некоторые британские политики вовсю стреляют сейчас и в другую совсем близкую по времени «мишень» – выборы президента России. Мол, как может возглавлять государство тот, кто отдает приказы об убийствах.

Вообще негативных планов громадье. Усилить экономические санкции, окружить Россию еще теснее военными базами, ужесточить правила въезда на территорию Альбиона для наших граждан, заморозить многим из них счета в британских банках, выслать российских дипломатов…

Другие голоса, правда, нет-нет, но раздаются. Так, министр внутренних дел Эмбер Рудд призывает проявить хладнокровие, дождаться хоть каких-то результатов расследования и уже потом указывать пальцем на виновников. Не пожалею места и для слов известного политика из лейбористской (главной оппозиционной) партии Эмили Торнберри: «Нам нужно стремиться к здоровому диалогу с Россией по вопросам, которые разделяют наши страны, а не разрывать контакты и еще сильнее обострять напряженность».

Британская полиция оцепила кладбище в Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.Фото: REUTERS

В дебатах с британскими коллегами ссылаюсь на эти доводы. И добавляю, что высланный из России шпион – слишком мелкий персонаж для того, чтобы на него обращало внимание государство и тем более стремилось его ликвидировать. В то же время согласен: Британия перестала быть безопасной гаванью для перебежчиков. Не поспоришь и с тем, что Литвиненко, Березовский, некоторые другие российские эмигранты и связанные с ними англичане погибли при странных обстоятельствах. В их смерти голословно обвиняли Москву, но эти самые обстоятельства так и не были выяснены (во всяком случае не обнародованы в Соединенном королевстве, даже если и выяснены).

Однако большинство моих слов остаются гласом вопиющего в пустыне. Или же собеседники грубо перебивают, не дают сказать. Куда делась знаменитая английская вежливость? Похоже, ей нет места в большой политической игре...

Лондон

КСТАТИ

Английские футболисты могут не поехать на чемпионат в Россию из-за отравления предателя из ГРУ

Скандал с отравлением бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля продолжает нарастать как снежный ком, сметая все на своем пути. Вот и одиозный глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил Москве самыми страшными карами, если Лондон получит доказательства причастности Кремля к смерти перебежчика. (подробности)