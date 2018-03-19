Инспекторы ОЗХО прибыли в британскую научно-техническую лабораторию

СЕГОДНЯ 22:20 2018-03-19T23:04:16+03:00

Именно в этом военном учреждении проводился анализ вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в военную научно-технологическую лабораторию "Портон-даун", на территории которой проводился анализ вещества, послуживший причиной отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает телеканал Sky News, до того, как посетить исследовательский центр инспекторы побывали также на месте происшествия в городе Солсбери, где взяли пробы яда.

Стоит отметить, что лаборатория "Портон-даун" находится всего в нескольких километрах от торгового центра, возле которого двойному шпиону и его дочери стало плохо, однако данная информация почти не появлялась в иностранных СМИ.

Между тем, британские власти продолжают бездоказательно обвинять в покушении на убийство Скрипаля Россию, заявляя, что именно наша страна якобы разработала нервно-паралитическое вещество "Новичок", ставшее причиной отравления экс-полковника.

В Москве уже неоднократно опровергали подобные высказывания, напоминая о том, что все химическое оружие в РФ было уничтожено под контролем ОЗХО, а новое не производилось.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в российском МИД подобные бездоказательные обвинения Лондона считают попыткой отвлечь внимание британцев от неудач в переговорах по условиях Brexit.