2018-03-20T15:18:30+03:00
Политика

Посол Молдавии в России вернется в Москву

Дипломата отозвали в Кишинев в декабре 2017 года
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Посол Молдавии в РФ Андрей НегуцаПосол Молдавии в РФ Андрей НегуцаФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

В ближайшие дни в Москву вернется посол Молдавии в России Андрей Негуца. Об этом 20 марта сообщил глава министерства иностранных дел европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски после переговоров со статс-секретарем и замглавы МИД России Григорием Карасиным.

«Подчеркиваю наш интерес к развитию молдаво-российского диалога. Один из шагов для этого - отправка в ближайшие дни посла Молдавии в России Андрея Негуцы», - передает слова Ульяновски РИА Новости.

В декабре 2017 года Кишинев отозвал Негуцу на неопределенный срок для обеспечения безопасности посла. В Молдавии тогда заметили, что в России якобы участились случаи запугивания и преследования официальных представителей Молдавии, передает сайт kp.ru. Посла отозвали для проведения консультаций по улучшению отношений с Россией.

В феврале 2018 года президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не готова вступить в Евросоюз, так как это испортит отношения с Россией. «Мы не можем дружить с Россией против Европы, либо с Европой против России», - сказал Додон.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу
Палестина потребовала от ХАМАС освободить сектор Газа
В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника метро ножом в шею
Надежда Савченко припугнула депутатов Верховной рады "бабахом"
Итоги голосования отменили на столичном участке №1910
Познер об аресте Николя Саркози: "Видимо, у полиции есть причины"
Ространснадзор приостановил полеты Ан-148
Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок
Министр юстиции Норвегии уволилась из-за поста о правах террористов
Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича
Апелляционный суд Киева оставил под арестом главу Центра освобождения пленных
Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в школах уроки робототехники
LADA Vesta была удостоена австрийской премии за свою экономичность
Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах
Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной Гуты
Трамп к 23 марта может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов
Радио «Комсомольская правда» побило рекорд по числу радиослушателей в Москве
Британия решила доверить расследование дела Скрипаля экспертам ОЗХО
Путин приступил к вручению наград призерам Паралимпиады-2018
Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года