Посол Молдавии в России вернется в Москву

СЕГОДНЯ 15:18 2018-03-20T15:18:30+03:00

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В ближайшие дни в Москву вернется посол Молдавии в России Андрей Негуца. Об этом 20 марта сообщил глава министерства иностранных дел европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски после переговоров со статс-секретарем и замглавы МИД России Григорием Карасиным.

«Подчеркиваю наш интерес к развитию молдаво-российского диалога. Один из шагов для этого - отправка в ближайшие дни посла Молдавии в России Андрея Негуцы», - передает слова Ульяновски РИА Новости.

В декабре 2017 года Кишинев отозвал Негуцу на неопределенный срок для обеспечения безопасности посла. В Молдавии тогда заметили, что в России якобы участились случаи запугивания и преследования официальных представителей Молдавии, передает сайт kp.ru. Посла отозвали для проведения консультаций по улучшению отношений с Россией.

В феврале 2018 года президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не готова вступить в Евросоюз, так как это испортит отношения с Россией. «Мы не можем дружить с Россией против Европы, либо с Европой против России», - сказал Додон.