В Киева суд собирается принять решение по аресту Надежды Савченко

СЕГОДНЯ 12:19 2018-03-23T12:19:51+03:00

Савченко могут арестовать на два месяца Фото: REUTERS

В здании суда Савченко заявила журналистам, что "за слова не судят" [видео]

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В Киеве Шавченковский районный суд приступил к рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об аресте внефракционного депутата Верховной рады страны Надежды Савченко.

Сама украинский парламентарий появилась в здании суда в тесном кольце местных и зарубежных журналистов. На вопрос, что она думает о возбужденном в отношении нее уголовном деле за подготовку теракта, нардеп скупо бросила "за слова не судят".

Также она заявила, что дело в отношении нее сфабриковано и что она "верит только в украинский народ, но ни капли не верит украинским властям".

В середине марта Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Надежду Саченко в подготовке теракта в здании Верховной рады. Ведомство подготовило представление в Раду о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности, которое депутаты одобрили 22 марта большинством голосов.

Если суд удовлетворит ходатайство надзорного ведомства, то Надежда Савченко будет заключена под арест сроком на два месяца. На время проведения следственных действий.