Луценко заявил, что Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей

СЕГОДНЯ 11:36 2018-03-22T11:36:14+03:00

Генпрокурор Украины также обвинил Россию в предоставлении оружия для совершения терактов

Изменить размер текста: A A

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Верховной рады Надежда Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей страны.

По его данным, летом 2017 года Савченко обращалась к офицерам восьмого полка спецназначения ВСУ, который находился в зоне боевых действий.

"Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от неё (Савченко) предложение совершить террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства", — сказал Луценко на заседании Рады, где решается вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, передает канал "112 Украина".

Он также обвинил Россию в предоставлении оружия для совершения терактов.

«Мы имеем факты, которые доказывают участие России как врага украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя», — сказал Луценко.

Напомним, Москва не рез заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и, наоборот, заинтересована в его разрешении.