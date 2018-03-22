2018-03-22T11:36:14+03:00
Политика

Луценко заявил, что Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей

Генпрокурор Украины также обвинил Россию в предоставлении оружия для совершения терактов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Депутат Верховной рады Украины Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Украины Надежда СавченкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Верховной рады Надежда Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей страны.

По его данным, летом 2017 года Савченко обращалась к офицерам восьмого полка спецназначения ВСУ, который находился в зоне боевых действий.

"Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от неё (Савченко) предложение совершить террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства", — сказал Луценко на заседании Рады, где решается вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, передает канал "112 Украина".

Он также обвинил Россию в предоставлении оружия для совершения терактов.

«Мы имеем факты, которые доказывают участие России как врага украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя», — сказал Луценко.

Напомним, Москва не рез заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и, наоборот, заинтересована в его разрешении.

Рада Украины рассматривает вопрос об отмене депутатской неприкосновенности Савченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме сочли «эмоциональным» заявления ряда СМИ об отзыве журналистов
Саркози отверг обвинения в финансировании президентской кампании из Ливии
Молодежь проявила политическую активность
Цукерберг не обнаружил связь между "Агентством интернет-исследований" и Cambridge Analytica
В Токио открыли трехметровый памятник Годзилле
Дворкович допустил повышение подоходного налога
В России к аттракционам повысят требования безопасности
Комитет Верховной Рады поддержал представления о задержании и аресте Савченко
Правительство начало разработку программ по профилактике подростковой преступности
Турпоток в России достиг рекордного максимума
Дональд Трамп объявит 22 марта о введении торговых пошлин на товары из Китая
Савченко рассказала о сексуальных домогательствах
Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
Тушканчики Московского зоопарка встретили весну одними из первых
Forbes составил рейтинг надежных банков России
Полиция опубликовала запись смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber
США выделит $8 млн на продвижение прав человека в КНДР