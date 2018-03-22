Луценко заявил, что Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Верховной рады Надежда Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей страны.
По его данным, летом 2017 года Савченко обращалась к офицерам восьмого полка спецназначения ВСУ, который находился в зоне боевых действий.
"Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от неё (Савченко) предложение совершить террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства", — сказал Луценко на заседании Рады, где решается вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, передает канал "112 Украина".
Он также обвинил Россию в предоставлении оружия для совершения терактов.
«Мы имеем факты, которые доказывают участие России как врага украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя», — сказал Луценко.
Напомним, Москва не рез заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и, наоборот, заинтересована в его разрешении.
Рада Украины рассматривает вопрос об отмене депутатской неприкосновенности Савченко.