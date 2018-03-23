2018-03-23T13:41:12+03:00
Политика

Путин: все, о чем я говорил в ходе избирательной кампании, будет сделано

Президент подчеркнул необходимость «настоящего прорыва»
Алексей КАРЕЛИН
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Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Все предвыборные обещания должны быть выполнены, заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны по итогам выборов. России нужен настоящий прорыв, подчеркнул лидер РФ.

«Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано», - сказал Путин.

В активном участии в голосовании и массовой поддержке президент увидел готовность россиян к переменам, к лучшему будущему. Путин признал справедливость критики граждан в адрес органов власти по поводу снижения доходов, недостатков в здравоохранении, ЖКХ и других сферах. И все же россияне оценили результаты работы лидера России положительно, раз оказали такую большую поддержку на выборах, отметил Путин.

23 марта ЦИК объявил выборы 18 марта состоявшимися и действительными. Владимир Путин одержал абсолютную победу и получил 76,69% голосов.

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