Итоги голосования на выборах президента России в 2018 году: Путин победил с 76,69% голосов

СЕГОДНЯ 12:14 2018-03-23T12:16:42+03:00

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Владимир Путин был переизбран на пост российского главы с 76,69% избирательских голосов. Об этом свидетельствуют итоги голосования на выборах президента России в 2018 году, содержащиеся в проекте постановления Центризбиркома.

Так, в поддержку действующего главы государства высказалось рекордное число граждан - 56,43 млн.

Напомним, что в 2000 году за Путина проголосовали лишь 39,74 млн человек (52,94%), в 2004-м уже 49,563 (71,31%), а на выборах в 2012 году 45,6 млн (63,60%). В этот раз он одержал самую уверенную победу и был переизбран на четвертый срок.

Второе место по поддержке избирателей занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,77% россиян. Третьим стал Владимир Жириновский от партии ЛДПР с 5,65% голосов.

Между тем, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак получила 1,68%, глава политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,05%. В поддержку бизнес-омбудсмена Бориса Титова высказались лишь 0,76%. Чуть меньше голосов получил лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин - 0,68%, как и кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин (0,65%).

Как сообщает ТАСС, в течение трех дней после подведения итогов выборов ЦИК должен официально опубликовать их. Кроме того, будут преданы огласке финансовые отчеты, которые обязаны предоставить все кандидаты в президенты.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что церемония инаугурации президента России в 2018 году состоится 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.