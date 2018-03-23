В Совете Федерации резко ответили Латвии на ее намерение выдворить российских дипломатов

СЕГОДНЯ 16:59 2018-03-23T16:59:52+03:00

В Совете Федерации заявили, что Россия готова выслать в два раза больше латвийских дипломатов Фото: REUTERS

Если Рига вышлет хоть одного российского дипломата, ее дипкорпус уменьшится в разы, заявили в Совфеде

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В Совете Федерации предостерегли Латвию от стремления следовать в форватере антироссийской политики Великобритании. Как заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, если Рига вышлет хоть одного российского дипломата, ее дипкорпус в Москве серьезно похудеет.

"Да, в ответ будут выдворены сотрудники латвийского посольства, не исключено, что и в разы больше, чем будет выдворено наших", — сказал Джабаров.

По словам сенатора, уж кто-кто, а Латвия вообще не имеет никакого отношения к накалившимся в последнее время российско-британским отношениям. "Латвия вообще здесь сбоку припёка", — подчеркнул сенатор.

В середине марта отношения между Россией и Британией сильно охладели после разразившегося скандала с обоюдной высылкой дипломатов. После того, как Лондон объявил персонами нон-грата 23 российских дипработников, Москва ответила зеркально.