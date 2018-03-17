Москва высылает в ответ 23 британских дипломата

СЕГОДНЯ 13:50 2018-03-17T14:39:29+03:00

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Москва наконец-то озвучила долгожданный ответ на меры, принятые Великобританией в связи с так называемым «делом Скрипаля». А то ведь уже гражданские активисты начали ехидничать, что МИД России, дескать, выразит «глубокую озабоченность» или даже «обеспокоенность». Дескать, против лома нет приема, а «нет у вас методов протитв Кости Сапрыкина». Ан нет, наши меры и метода оказались симметричные, как это принято в международных отношениях, и даже немного сверх того. Как и Лондон, объявивший о высылке 23 российских дипломатов Москва объявила персонами нон-грата такое же количество сотрудников МИД Великобритании, базирующихся в Москве. И дали конкретные сроки для сборы вещей и выезда, как и Лондон, ту же самую неделю.

Впрочем, этого российскому МИД показалось мало. Кроме того, было решено отозвать согласие на открытие и работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Как написано в сообщении МИД РФ, сделано это с учетом «диспаритета в числе консульских учреждений двух стран». Но, сами, конечно понимаете, этот ужасающий диспаритет обнаружили совершенно неожиданно и буквально пару дней назад.

А еще в Российской Федерации вдруг решено прекратить деятельность Британского Совета (БС), международной организации, патронируемой королевской семьей и на треть спонсируемой британским правительством. Но при этом Британский Совет формально является частью министерства иностранных дел Великобритании, а бывший руководитель управления нелегальной разведки КГБ генерал-майор Юрий Дроздов в свое время отмечал, что «Британский Совет… напрямую связан со спецслужбами Великобритании и США». Так что, более чем объяснима причина прекращения деятельности БС в связи с «неурегулированностью статуса». И тоже ведь, удивительное совпадение, что выяснилось это так своевременно.

Более того, в сообщении МИД наши дипломаты предупреждают англичан, что случайные совпадения и открытия могут продолжиться и далее, если что. Конечно, изложено это языком не таким простым, а очень даже дипломатическим: «Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер». И все это выслушал посол Великобритании, вызванный сегодня в Министерство иностранных дел России.

И ведь начали уже бритты понимать нормальный язык. Еще несколько дней тому назад вместе с высылкой дипломатов с высоких постов в Великобритании слышались призывы отозвать лицензию на вещание у RT. Но после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова очень популярно объяснила, что в этом случае ни одно британское СМИ не останется работать в России, эти разговоры как корова языком слизала.

И, заметьте, все чинно, культурно и благородно – без всяких там «утереться, отойти и заткнуться» и прочего хамства. Так, смотришь, еще и англичан, высокомерных и некогда корректных, свалившихся до дворового лая в международных отношениях, снова научим этикету и джентльменству.

Вот вам и «нету лома».

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