Госдума приняла закон об оплате услуг ЖКХ напрямую поставщикам

СЕГОДНЯ 19:17 2018-03-23T19:17:42+03:00

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

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23 марта депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон об оплате услуг ЖКХ напрямую поставщикам. Поправки к законодательству позволят исключить из цепочки расчетов управляющие компании (УК). За электричество, воду, газ и вывоз мусора жители многоквартирных домов смогут платить сразу ресурсоснабжающим компаниям (РСО). УК останутся сборы за содержание и текущий ремонт домов.

Чтобы заключить с РСО прямой договор, жители дома должны принять соответствующее решение на общем собрании. Уведомлять об этом УК не требуется. Во избежание получения квитанций и от УК, и от РСО одновременно об изменениях извещается орган государственного жилищного надзора.

РСО также могут в одностороннем порядке расторгать договор с УК, которые имеют долг в размере от двух среднемесячных выплат.

Как пояснял ранее сайт kp.ru, поправки связаны со случаями, когда собранные с жителей деньги не доходили до РСО или УК приходилось отвечать на претензии клиентов за РСО.