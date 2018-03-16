2018-03-16T10:58:02+03:00
Экономика

Управляющие компании лишатся прав на сбор коммунальных платежей

Жители квартир смогут перечислять деньги напрямую поставщикам ресурсов
Алексей КАРЕЛИН
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Уплата коммунальных платежей станет прозрачнееУплата коммунальных платежей станет прозрачнееФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Электричество, воду и газ жители многоквартирных домов смогут платить напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО). Для этого потребуется провести общее собрание собственников. Покупатели новостроек получат прямые договора сразу при получении ключей. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме. Идею поддержали Минстрой и вице-премьер Дмитрий Козак.

Если поправки вступят в силу, то управляющие компании смогут собирать деньги только за содержание и текущий ремонт дома. Сейчас управляющим компаниям часто приходится отвечать на претензии клиентов за поставщиков. Организации покрывают долги за счет средств на ремонт и рискуют обанкротиться. Есть и обратная проблема: уплаченные УК деньги не доходят до поставщиков ресурсов, пишут «Известия».

В Минстрое изданию рассказали, что РСО начнут напрямую взаимодействовать с собственниками квартир не позже чем через три месяца после получения копии решения собрания жильцов.

Как сообщал сайт kp.ru, в Росси в течение пяти лет автоматизируют учет коммунальных услуг. Это позволит сделать процесс прозрачнее и удобнее для потребителя.

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