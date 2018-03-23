2018-03-23T23:57:45+03:00
Политика

Лавров назвал Болтона «жестким дипломатом» и профессионалом

Глава МИД России давно знаком с новым советником президента США по нацбезопасности
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Джон Болтон, назначенный президентом США Дональдом Трампом советником на национальной безопасности, является жестким дипломатом и профессионалом. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, он давно знаком с Болтоном и даже работал с ним.

«Он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН… Но после того как он ушёл с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона. Мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент. Он, конечно, профессиональный человек", — отметил Лавров.

Он также охарактеризовал нового советника Трампа, как «безусловно, жесткого дипломата и политика», который будет проводить линию, обозначенную президентом, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что советник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер уходит в отставку. Его место с 9 апреля займет Джон Болтон, работавший послом США при ООН в 2005-2006 гогдах.

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