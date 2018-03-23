Лавров назвал Болтона «жестким дипломатом» и профессионалом
Джон Болтон, назначенный президентом США Дональдом Трампом советником на национальной безопасности, является жестким дипломатом и профессионалом. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы МИД, он давно знаком с Болтоном и даже работал с ним.
«Он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН… Но после того как он ушёл с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона. Мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент. Он, конечно, профессиональный человек", — отметил Лавров.
Он также охарактеризовал нового советника Трампа, как «безусловно, жесткого дипломата и политика», который будет проводить линию, обозначенную президентом, передает РИА Новости.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что советник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер уходит в отставку. Его место с 9 апреля займет Джон Болтон, работавший послом США при ООН в 2005-2006 гогдах.