2018-03-23T18:51:18+03:00
В мире

Cоветником Трампа стал ярый русофоб

Джон Болтон известен как сторонник жестких военных решений и сохранения однополярного мира
Антон ФОКИН
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Новый советник президента США Джон БолтонНовый советник президента США Джон БолтонФото: REUTERS
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Последнюю неделю президент США Дональд Трамп резко перетасовывает свою внешнеполитическую команду. Буквально несколько дней назад он назвал имя нового госсекретаря, а теперь уже нашел себе другого помощника по национальной безопасности. Им стал Джон Болтон - одиозный, американский политик, известный своей ярой приверженностью идее о «божественной миссии» США в мире и готовый использовать самые радикальные средства для ее выполнения.

Болтон родился в 1948 году и после окончания Йельского университета загремел в армию, но буквально чудом избежал отправки во Вьетнам. Впоследствии подался на госслужбу: занимал различные посты в госдепартаменте и минюсте. При Буше-младшем был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями, а в 2005-2006 годах дорос до должности посла США при ООН.

Болтон яростно поддерживал вторжение в Ирак в 2003 году и всеми силами пытался сохранить однополярный мир. Одной из самых безумных идей политика были обвинения Кубы в том, что Гавана якобы разрабатывала биологическое оружие и передавала эти технологии «странам-изгоям». Пожалуй все мировоззрение Болтона можно коротко обрисовать одной его цитатой 1994 года: «Нет такого понятия, как ООН, есть только международное сообщество, ведомое единственной настоящей державой, оставшейся в мире, - Соединенными Штатами».

- Трамп с самого начала президентства испытывал кадровый голод, поэтому он до сих пор продолжает переформатирование своей команды - прокомментировал назначение для «КП» политолог-американист Виктор Олевич. - Назначение Болтона - это сигнал к ужесточению американской внешней политики, в том числе по отношению к России. Можно ожидать в ближайшие месяцы попыток усиления режима санкций против нашей страны и активизации деятельности США по сплочению вместе с европейцами антироссийской коалиции. Думаю, что последуют и новые жесткие инициативы в отношении Ирана и КНДР.

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