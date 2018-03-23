Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера

СЕГОДНЯ 02:08 2018-03-23T02:18:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Советник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер уходит в отставку. Об этом сообщил сам глава американской администрации Дональд Трамп.

«Я очень благодарен за службу генералу Герберту Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и всегда останется моим другом», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Президент также отметил, что макмастер будет исполнять свои обязанности до 9 апреля 2018 года, а затем передаст свои полномочия своему преемнику Джону Болтону, который был постонным представителем США при ООН в 2005-2006 годах.

Экс-посол США в ООН Джон БолтонФото: REUTERS

«Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности», - говорится в твите Трампа.

Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жёсткой линии по отношению к Северной Корее, Ирану и Кубе, а также к России и её союзникам. В 2002 он предъявил обвинения руководству Кубы и лично Кастро в экспорте биологического оружия в «страны-изгои». В 2003 стал активным сторонником вторжения в Ирак.

Как сообщал сайт kp.ru всего неделю назад США потрясло увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место Трамп назначил директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео.