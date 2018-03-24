2018-03-24T12:20:02+03:00
В мире

Экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейб рассказал, что узнал о своём увольнении из СМИ

Не подозревающему ничего госслужащему позвонила подруга со словами "включите телевизор, сэр"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Эндрю Маккейб узнал о своем увольнении из СМИЭндрю Маккейб узнал о своем увольнении из СМИФото: REUTERS
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Теперь уже бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб рассказал каким образом он узнал о своем увольнении. По словам высокопоставленного американского госслужащего, факт увольнения с должности стал ему известен из сообщений СМИ.

Уволенный чиновник опубликовал в The Washington Post статью со своими размышлениями об увольнении, где подверг критике президента США Дональда Трампа. Маккейб посетовал, что глава Белого дома вышвыривает своих подчиненных, как какой-то отработанный материал. Без должного к ним элементарного уважения.

"Примерно в десять часов вечера мне позвонила знакомая и сказала, чтобы я включил телевизор, там CNN сообщило о моем увольнении. Она зачитала мне заявление генерального прокурора. Именно таким образом, после двух десятков лет госслужбы я узнал о своем увольнении самым бездушным образом — от третьих лиц, из новостного сообщения", — поведал Маккейб.

Чиновник также добавил в статье, что только через несколько часов после звонка знакомой ему пришло на "электронку" письмо с официальным уведомлением от министерства юстиции.

Накануне президент США Дональд Трамп уволил заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба, назвал его увольнение «великим днем для демократии».

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