2018-03-24T13:03:20+03:00
Звезды

Возглавить театр «Табакерка» предложили Владимиру Машкову

По словам министра культуры Владимира Мединского, актер пока не ответил на предложение
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир МашковВладимир МашковФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Возглавить столичный театр «Табакерка», которым руководил покойный Олег Табаков, предложили Владимиру Машкову. Как сообщил министр культуры Владимир Мединский, такое предложение актеру и режиссеру поступило от Минкультуры и московского департамента культуры.

Он отметил, что Машков пока не ответил на предложение.

По словам самого Машкова, «об этом вообще еще не было разговора».

«Я не хотел бы сейчас даже высчитывать время», — заявил актер, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно, что художественным руководителем МХТ имени Чехова, которым с 2000 года руководил Табаков, станет худрук московской «Студии театрального искусства» Сергей Женовач.

Московский театр-студия «Табакерка» под руководством Олега Табакова получил официальный статус в 1986 году. Машков учился у Табакова в школе-студии МХАТ и в 1990 году пришел в «Табакерку». Он также ставил спектакли и в «Табакерке», и в МХТ имени Чехова.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали советы Трампу выслать российских дипломатов
Песков о вербовке Савченко спецслужбами России: Это полная чушь
Алине Загитовой после неудачи на ЧМ по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала меньше есть
Голодец рассказала о подготовке к визиту в Россию премьер-министра Японии
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-При Австралии"
Экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейб рассказал, что узнал о своём увольнении из СМИ
Эксперт прокомментировал информацию о возможной высылке российских дипломатов из 20 стран Европы
Песков рассказал, когда начнется реализация программы Путина
Голодающую Савченко будут в украинском СИЗО кормить насильно
Песков опроверг сообщение о письме Скрипаля с просьбой вернуться в Россию
Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для фармацевтических компаний
Испания требует от Финляндии выдать беглого Пучдемона
Россия и Китай открыли в Пекине совместный центр по защите интеллектуальной собственности
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета в связи с заходом американского эсминца в Южно-Китайское море
Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте в супермаркете
Пекин заявил о готовности защищать свои торговые интересы
Новый советник Трампа планирует провести масштабные кадровые чистки
Трамп в очередной раз запретил трансгендерам служить в армии США
СМИ узнали, что у Uber были проблемы с беспилотниками еще до аварии в Аризоне
Тренер Алины Загитовой рассказал, что ожидает спортсменку после неудачи на чемпионате мира
СМИ: Около 20 стран Европы планируют выслать российских дипломатов
Погода в Москве на 24 марта 2018 года: ожидается до 1 градуса тепла
КНДР согласилась обсудить с Южной Кореей подготовку к встрече лидеров стран
Виталий Кличко подумывает принять участие в выборах президента Украины
Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из США
Сербы высказали свое отношение к вступлению в НАТО
Трамп испытывает отвращение к усам Болтона
Тигр из Москвы убил самку в зоопарке Копенгагена