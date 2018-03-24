Возглавить театр «Табакерка» предложили Владимиру Машкову

СЕГОДНЯ 13:03 2018-03-24T13:03:20+03:00

По словам министра культуры Владимира Мединского, актер пока не ответил на предложение

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Возглавить столичный театр «Табакерка», которым руководил покойный Олег Табаков, предложили Владимиру Машкову. Как сообщил министр культуры Владимир Мединский, такое предложение актеру и режиссеру поступило от Минкультуры и московского департамента культуры.

Он отметил, что Машков пока не ответил на предложение.

По словам самого Машкова, «об этом вообще еще не было разговора».

«Я не хотел бы сейчас даже высчитывать время», — заявил актер, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно, что художественным руководителем МХТ имени Чехова, которым с 2000 года руководил Табаков, станет худрук московской «Студии театрального искусства» Сергей Женовач.

Московский театр-студия «Табакерка» под руководством Олега Табакова получил официальный статус в 1986 году. Машков учился у Табакова в школе-студии МХАТ и в 1990 году пришел в «Табакерку». Он также ставил спектакли и в «Табакерке», и в МХТ имени Чехова.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.