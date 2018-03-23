2018-03-23T20:09:33+03:00
Звезды

На место Олега Табакова назначили Сергея Женовача

Сегодня вечером в обстановке большой интриги журналистам объявили, кто станет сменщиком Олега Павловича Табакова на должности худрука МХТ Им.Чехова
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Режиссер Сергей Женовач.Режиссер Сергей Женовач.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня вечером в обстановке большой интриги журналистам объявили, кто станет сменщиком Олега Павловича Табакова на должности худрука МХТ Им.Чехова.

Принимать судьбоносное решение собрались театральные боссы от Александра Калягина до Льва Додина, от Евгения Писарева до Владимира Фокина и Римаса Туминас. Были актёры Владимир Машков и Игорь Золотовицкий, который вдобавок еще и ректор школы-студии МХАТ. С ними, конечно, советовались, кому возглавить главный драматический театр страны. Имя избранника должен объявить министр культуры Владимир Мединский.

Но к журналистам вышел режиссер Валерий Фокин. И сообщил, что он от назначения в МХТ отказался. С его точки зрения, этот пост должен занять Сергей Женовач. Судя по всему это имя с минуты на минуту объявит министр.

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