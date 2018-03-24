Песков: выборы президента проходили с «достаточно существенным» элементом конкуренции

СЕГОДНЯ 14:16 2018-03-24T14:16:51+03:00

Между тем, по мнению представителя Кремля, у Путина «не было и нет конкурентов в плане политического и государственного лидерства»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги президентских выборов, состоявшихся в нашей стране 18 марта. В частности, он заявил, что у действующего главы государства Владимира Путина «не было и нет конкурентов в плане политического и государственного лидерства». Однако, как заметил представитель Кремля, выборы проходили с «достаточно существенным» элементом конкуренции.

«Несмотря на прогнозируемые заранее результаты в плане победителя, - у Путина действительно не было и нет конкурентов в плане политического и государственного лидерства. Однако достаточно существенный элемент состязательности и политической конкуренции на выборах присутствовал», - сказал Песков в интервью телеканалу «Мир 24».

При этом он выразил мнение, что прошедшие выборы были «транспарентными, чистыми и понятными».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в России прошли президентские выборы. А 23 марта Центризбирком опубликовал итоги голосования. Как выяснилось, действующий глава государства Владимир Путин победил с 76,69% голосов: в его поддержку высказалось рекордное число граждан - 56,43 миллиона.