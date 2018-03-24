2018-03-24T14:47:20+03:00
В мире

В школе Пенсильвании учеников вооружили камнями на случай стрельбы

Такое решение объявил директор образовательного заведения Дэвид Хельсель на заседании государственного комитета по вопросам школьного образования
Екатерина БОЛГОВА
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Родственники погибших при стрельбе в школе ПарклендаРодственники погибших при стрельбе в школе ПарклендаФото: REUTERS
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В американском штате Пенсильвания ученикам одной из школ выдали камни для защиты в случае стрельбы.Такое решение объявил директор образовательного заведения Дэвид Хельсель на заседании государственного комитета по вопросам школьного образования.

«Если вооруженный злоумышленник попытается войти в какую-либо из наших классных комнат, он увидит класс, полный студентов, вооруженных камнями. И его побьют камнями», — сказал Хельсель.

Он добавил, что такие меры разрабатывались в течение последних двух лет и не являются спонтанным ответом на стрельбу в школе в Паркленде. Камни собирают в реке, расположенной поблизости. Подчеркивается, что у учащихся нет постоянного доступа к камням, так как они предназначены для экстренных случаев, передает Buzzfeed News.

Напомним, 14 февраля в результате стрельбы в школе Паркленда, штат Флорида, погибли 17 человек, десятки получили ранения.

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