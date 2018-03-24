2018-03-24T15:12:24+03:00
Общество

В Амстердаме арестовали около 90 английских болельщиков

Фанаты сборной Великобритании по футболу арестованы за нарушение общественного порядка
Екатерина БОЛГОВА
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В Амстердаме арестовали около 90 английских фанатовВ Амстердаме арестовали около 90 английских фанатовФото: REUTERS
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В Амстердаме арестовали около 90 английских болельщиков перед товарищеским матчем сборных Нидерландов и Англии по футболу.

"Число арестов английских болельщиков приблизилось к 90", - сообщается в официальном микроблоге полиции города в Twitter.

По данным агентства АФП, большинство болельщиков были арестованы за нарушение общественного порядка.

По голландскому телевидению показывали кадры, на которых вооруженные дубинками полицейские при поддержке сотрудников на лошадях пробирались в толпу, чтобы восстановить порядок в одном из районов Амстердама. Также сообщалось, что болельщики выбросили велосипед с моста на проплывающую лодку.

Товарищеский матч, прошедший в пятницу, завершился со счетом 1:0 в пользу Англии. Напомним, сборная России в тот же день уступила Бразилии в товарищеском матче со счетом 0:3. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники".

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