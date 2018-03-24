2018-03-24T18:24:29+03:00
Политика

Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов РФ

При этом представитель Кремля охарактеризовал внешнюю политику главы нашего государства как «последовательную и конструктивную»
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что глава нашего государства Владимир Путин никому не позволит посягать на национальные интересы страны.

«Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России», - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Мир».

При этом он признал, что международная повестка в настоящее время достаточно накаленная. «Международная повестка дня достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России», - подчеркнул Песков.

Между тем Москва продолжит свою внешнюю политику, которую пресс-секретарь российского лидера охарактеризовал как «последовательную, конструктивную и нацеленную на выстраивание добрых отношений со всеми государствами».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Песков также заявил журналистам, что интеграция на постсоветском пространстве является приоритетным направлением во внешней политике.

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