Угроза взрыва в столичном клубе «Бруклин холл» оказалась ложной

СЕГОДНЯ 04:25 2018-03-25T04:35:40+03:00

Полицейские и кинологи с собаками тщательно проверили все помещения, ничего взрывоопасного не обнаружили

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Сообщение об угрозе взрыва в столичном клубе «Бруклин холл» на юге Москвы не подтвердилось. Кинологи со специально обученными собаками тщательно проверили все помещения в заведении и, закончив, объявили, что ничего взрывоопасного не обнаружено, тревога была ложной.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером в субботу, 24 марта, неизвестный сообщил о «минировании» клуба «Бруклин холл», расположенного по адресу: Дербеневская улица, дом 20, строение 25, где был запланирован концерт группы «Буерак».

После этого анонимного звонка из концертного зала пришлось эвакуировать всех посетителей и сотрудников клуба – свыше 500 человек, а на место ЧП был направлен кинологический расчет.

«После проверки кинологов было установлено, что информация об угрозе взрыва не соответствует действительности», - приводит Интерфакс слова представителя экстренных служб города.