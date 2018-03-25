Группа альпинистов попала под снежный завал в горах Японии

СЕГОДНЯ 07:20 2018-03-25T07:26:53+03:00

Не менее семи альпинистов оказались под завалом в японских горах Яцугадакэ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заблокированы как минимум семь человек, начата спасательная операция

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В японских горах Яцугадакэ произошла беда: как минимум семь альпинистов оказались заблокированными под снежным завалом, в префектуре Нагано началась поисково-спасательная операция, сообщает телеканал NHK.

Попавшим в беду спортсменам удалось связаться с экстренными службами. Они сообщили, что среди них есть пострадавшие, несколько человек находятся без сознания. На помощь к туристам выдвинулись спасатели.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале на Эльбрусе пропал альпинист из Москвы. Мужчина не вышел на связь в условленное время. К счастью, эта история закончилась хорошо: спасатели обнаружили москвича живым и здоровым на высоте 5200 метров, помогли ему спуститься вниз на поляну Азау. От дальнейшей помощи турист отказался.

А перед Новым годом из-за схода лавин в швейцарских Альпах погибли три человека.

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